Группа молодых людей перекрыла мост в Петербурге и запустила с него салют

Необычную картину наблюдали жители дома 3к4 на Ушаковской набережной ночью 2 июля. Там на мосту через Черную речку остановилась темная «Девятка». Из нее вышла группа молодых людей, часть из которых уселась прям на проезжей части, а другая начала что-то устанавливать. Чуть позже жители окрестных домов поняли, что же это было, когда начали раздаваться громкие хлопки. Как оказалось, молодые люди решили устроить «праздник» прям посреди моста и запустили с него салют. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».