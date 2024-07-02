Из холодильников все срочно съесть: Десятки тысяч жителей Кишинева во вторник, 2 июля, останутся без света — публикуем адреса

Поставщик сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 2 июля.
Так, без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Ботаника
ул. Пандурилор, 68 — с 09:30 до 17:30.
Центр
ул. Академией, 9/2, 9/5, 9/6, 9/7, Хынчештское шоссе, 62A, 62/2, 62/3, Л. Качиньского, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, 4, 4/4, 6/1, 6/5, 10/1, Спрынченоая, 6- с 08:50 до 16:50.
Чеканы
ул. Алчедар, 1, 2A, 4, А. Избаш, 1, 4, 5, 9, 10A, 13−23, 14−20, 24, 27−47, 28, 32−40, Арионешть, 2−6, Колоница, 2−4, 3−7, 74−82, 77−113, 114−192, 117−175, пер. Колоница, 1−3, 2, Хайдукул Бужор, 53−69, 78−98, 104, 465, М. Садовяну, 9999, Н. Милеску-Спэтару 1A, пер. Н. Милеску-Спэтару, 1−9, Транснистрия, 1−3, 3A, Вадул-луй-Водэ, 9, 19, 21/1, 21/3, 31/2, 100, 100A, 105−127, 120, 144−146, 155, 162−180, 190−196, 196A, 888, 7777, 9999 — с 09:30 до 17:00.
Рышкановка
ул. Албишоара, 72/1 — с 09:00 до 15:00.