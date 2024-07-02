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Участок дороги Р-53 Смолевичи — Жодино открыли после реконструкции под Минском

Минтранс сказал, что движение открыто из Минска в Жодино по новой дороге после реконструкции.

Источник: телеграм-канал Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Новую дорогу из Минска в Жодино открыли после реконструкции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Сообщается, что 1 июля было открыто движение по реконструированному участку автодороги Р-53 от Смолевичей до Жодино. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Роман Головченко, а также министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Глава белорусского правительства акцентировал внимание на том, что данное направление является наиболее востребованным, заметив, что развиваются Смолевичи, растет населения Борисова и Жодино.

— Дорога стала четырехполосной, современной и позволяет в самые краткие сроки прибыть, например, из Смолевичей в Минск на работу, — подчеркнул Головченко.

Он уточнил, что применялось цементобетонное покрытие, которое надежное и долговечное. Премьер-министр сказал, что было принято решение, чтобы и далее продлить реконструкцию указанной дороги от Жодино до Борисова, чтобы в 2026 году вся ветка Минск-Борисов была комфортной для движения.