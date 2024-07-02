Участок дороги Р-53 Смолевичи — Жодино открыли после реконструкции под Минском

Он уточнил, что применялось цементобетонное покрытие, которое надежное и долговечное. Премьер-министр сказал, что было принято решение, чтобы и далее продлить реконструкцию указанной дороги от Жодино до Борисова, чтобы в 2026 году вся ветка Минск-Борисов была комфортной для движения.