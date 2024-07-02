Участок дороги Р-53 Смолевичи — Жодино открыли после реконструкции под Минском

Новую дорогу из Минска в Жодино открыли после реконструкции. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
Сообщается, что 1 июля было открыто движение по реконструированному участку автодороги Р-53 от Смолевичей до Жодино. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Роман Головченко, а также министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
Глава белорусского правительства акцентировал внимание на том, что данное направление является наиболее востребованным, заметив, что развиваются Смолевичи, растет населения Борисова и Жодино.
— Дорога стала четырехполосной, современной и позволяет в самые краткие сроки прибыть, например, из Смолевичей в Минск на работу, — подчеркнул Головченко.
Он уточнил, что применялось цементобетонное покрытие, которое надежное и долговечное. Премьер-министр сказал, что было принято решение, чтобы и далее продлить реконструкцию указанной дороги от Жодино до Борисова, чтобы в 2026 году вся ветка Минск-Борисов была комфортной для движения.