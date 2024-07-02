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В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Общегородской проездной, который начал действовать в Севастополе с 1 июля, можно будет привязать не только к банковской карте, но и к транспортной. Сделать это можно будет в августе. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.

Источник: РИА "Новости"

«Любую банковскую карту можно привязать на сайте ЕГКС, купить проездной билет на месяц и пополнять. Где-то к августу мы также это реализуем и на транспортных картах ЕГКС, и можно будет через терминалы Payberry их также пополнять».

сказал Таматаев

Он отметил, что общегородской проездной билет, по подсчетам департамента, станет большим подспорьем для тех людей, которые совершают больше пяти поездок в день.

«Если 22 рабочих дня и шесть поездок в день, то, мы уже посчитали, он платит 18 рублей за поездку, то есть уже меньше, чем 24 рубля, в текущей ситуации», — уточнил Таматаев.

При этом учитываются поездки и на троллейбусах, и на автобусах, и на катерах. За багаж при этом придется заплатить отдельно, добавил он.

О том, что в Севастополе будет введен общегородской проездной билет, ранее сообщали в департаменте транспорта. До этого дня на территории региона действовал длительный проездной только на муниципальных маршрутах, обслуживаемых ГУП «Севэлектроавтотранс», при этом общегражданский обходился 2330 рублей. Теперь он работает и на маршрутах частного перевозчика и стоит 2440 рублей.

Таматаев подчеркнул, что общегородской проездной добавился в дополнение к имеющимся трем проездным (общегражданскому, школьному, студенческому), которые продолжают действовать — так что у севастопольцев появилось больше альтернатив.