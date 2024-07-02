В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового

«Любую банковскую карту можно привязать на сайте ЕГКС, купить проездной билет на месяц и пополнять. Где-то к августу мы также это реализуем и на транспортных картах ЕГКС, и можно будет через терминалы Payberry их также пополнять».
Он отметил, что общегородской проездной билет, по подсчетам департамента, станет большим подспорьем для тех людей, которые совершают больше пяти поездок в день.
«Если 22 рабочих дня и шесть поездок в день, то, мы уже посчитали, он платит 18 рублей за поездку, то есть уже меньше, чем 24 рубля, в текущей ситуации», — уточнил Таматаев.
При этом учитываются поездки и на троллейбусах, и на автобусах, и на катерах. За багаж при этом придется заплатить отдельно, добавил он.
О том, что в Севастополе будет введен общегородской проездной билет, ранее сообщали в департаменте транспорта. До этого дня на территории региона действовал длительный проездной только на муниципальных маршрутах, обслуживаемых ГУП «Севэлектроавтотранс», при этом общегражданский обходился 2330 рублей. Теперь он работает и на маршрутах частного перевозчика и стоит 2440 рублей.
Таматаев подчеркнул, что общегородской проездной добавился в дополнение к имеющимся трем проездным (общегражданскому, школьному, студенческому), которые продолжают действовать — так что у севастопольцев появилось больше альтернатив.