В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Общегородской проездной, который начал действовать в Севастополе с 1 июля, можно будет привязать не только к банковской карте, но и к транспортной. Сделать это можно будет в августе. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.