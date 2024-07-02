Загадка массовой гибели креветок вызвала тревогу у жителей Владивостока

По информации, появившейся в публикации «Вести: Приморье», некие специалисты тоже успели высказаться по теме. Неназванные знатоки считают, что креветки могли погибнуть из-за резкого прогрева воды, что привело к снижению в ней уровня кислорода. Не снимают со счетов и вариант отравления воды токсичными водорослями.

