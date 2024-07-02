Загадка массовой гибели креветок вызвала тревогу у жителей Владивостока

Огромное количество мертвых креветок обнаружили в понедельник, 2 июля, люди, оказавшиеся на морском берегу в районе станции электрички Океанская в пригороде Владивостока. Панораму массовой гибели ракообразных запечатлел на видео в шесть часов утра местный житель.
Как и большинство приморцев, мужчина называет креветок чилимами, утверждая, что днём ранее ничего подобного на побережье не наблюдалось.
У автора видео картина погибших морских членистоногих вызывает весьма негативные чувства. «Это вообще что-то кошмарное. Сколько глаз хватает — все усыпано чилимами», — ужасается мужчина.
Кадры с сотнями тысяч дохлых обитателей моря моментально разлетелись по пабликам и мессенджерам и породили разнообразные версии о причинах произошедшего. Самой распространённой «теорией» в комментариях является — загрязнение воды на Океанской.
По информации, появившейся в публикации «Вести: Приморье», некие специалисты тоже успели высказаться по теме. Неназванные знатоки считают, что креветки могли погибнуть из-за резкого прогрева воды, что привело к снижению в ней уровня кислорода. Не снимают со счетов и вариант отравления воды токсичными водорослями.