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В Татарстане с 1 августа утвердят новые лимиты добычи лосей, рысей и барсуков

В Татарстане с 1 августа утвердят новые лимиты добычи лосей, рысей и барсуков. Они будут действовать год на территории охотничьих угодий.

Источник: Комсомольская правда

Соответствующий приказ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в 2024 году в списке появился пятнистый олень. Также отмечается, что животных в республике стало больше. За год численность косуль увеличилась на 1,5 тысячи особей, благородных оленей — на 128.

До августа 2025 года в регионе можно добыть 918 особей лосей, 861 косулю сибирскую, по 9 благородных и пятнистых оленей, четыре рыси и 209 барсуков. Также в документе имеется таблица с охотничьими угодьями Татарстана и квотами на добычу животных.

Напомним, татарстанцам до 2025 года разрешили охотиться на куницу и сурка-байбака. Однако из списка исключили бобра.