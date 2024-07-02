В Татарстане с 1 августа утвердят новые лимиты добычи лосей, рысей и барсуков

Соответствующий приказ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, в 2024 году в списке появился пятнистый олень. Также отмечается, что животных в республике стало больше. За год численность косуль увеличилась на 1,5 тысячи особей, благородных оленей — на 128.
До августа 2025 года в регионе можно добыть 918 особей лосей, 861 косулю сибирскую, по 9 благородных и пятнистых оленей, четыре рыси и 209 барсуков. Также в документе имеется таблица с охотничьими угодьями Татарстана и квотами на добычу животных.
Напомним, татарстанцам до 2025 года разрешили охотиться на куницу и сурка-байбака. Однако из списка исключили бобра.