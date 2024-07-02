В Татарстане с 1 августа утвердят новые лимиты добычи лосей, рысей и барсуков

До августа 2025 года в регионе можно добыть 918 особей лосей, 861 косулю сибирскую, по 9 благородных и пятнистых оленей, четыре рыси и 209 барсуков. Также в документе имеется таблица с охотничьими угодьями Татарстана и квотами на добычу животных.