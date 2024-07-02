Узбекистан примет престижные спортивные соревнования по футболу и шахматам

Решение принято на заседании рабочей группы по подготовке и проведению чемпионатов Содружества по отдельным видам спорта, которое прошло в конце июня.
По мнению организаторов, Кубок по футболу станет одним из престижных спортивных соревнований, запланированных на 2024 год на территории СНГ. Кроме того, в Узбекистане пройдет Открытый Кубок Содружества по шахматам.
В августе чемпионат СНГ по конному спорту среди мужчин и женщин будет принимать Беларусь, а в России пройдут состязания по стендовой стрельбе и брейкингу.
Идея проведения игр появилась в октябре 2023 года на Совете глав правительств СНГ, в ходе которого было утверждено положение о чемпионатах Содружества. Их будут проводить раз в два года.
Напомним, что большим достижением узбекской молодежной сборной по футболу стала победа в полуфинале Кубка Азии U-23. Это дало нашим футболистам право впервые за 30 лет принять участие в летней Олимпиаде в Париже.