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Узбекистан примет престижные спортивные соревнования по футболу и шахматам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ноябре 2024 года в Узбекистане пройдет Кубок СНГ по футболу среди молодежных команд, передает корреспондент Podrobno.uz.

Решение принято на заседании рабочей группы по подготовке и проведению чемпионатов Содружества по отдельным видам спорта, которое прошло в конце июня.

По мнению организаторов, Кубок по футболу станет одним из престижных спортивных соревнований, запланированных на 2024 год на территории СНГ. Кроме того, в Узбекистане пройдет Открытый Кубок Содружества по шахматам.

В августе чемпионат СНГ по конному спорту среди мужчин и женщин будет принимать Беларусь, а в России пройдут состязания по стендовой стрельбе и брейкингу.

Идея проведения игр появилась в октябре 2023 года на Совете глав правительств СНГ, в ходе которого было утверждено положение о чемпионатах Содружества. Их будут проводить раз в два года.

Напомним, что большим достижением узбекской молодежной сборной по футболу стала победа в полуфинале Кубка Азии U-23. Это дало нашим футболистам право впервые за 30 лет принять участие в летней Олимпиаде в Париже.