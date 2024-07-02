Волга в Самарской области прогрелась до +21 градуса

Июль радует самарцев теплом и ясной погодой, а вода в Волге все больше прогревается. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области 2 июля 2024 года.
У берегов Самары Волга прогрелась почти до +20 градусов, а еще вчера была чуть больше +19 градусов. Температура воды растет с каждым днем, и прогноз погоды способствует тому, что Волга будет становиться все теплее.
А в районе Тольятти температура воды в Волге составляет уже +21 градус. Примерно такая же температура 2 июля зафиксирована и в Сызрани.
Напомним, что до 5 июля днем температура воздуха в Самаре будет около +30 градусов.