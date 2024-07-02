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Волга в Самарской области прогрелась до +21 градуса

У берегов Самары температура воды в Волге приблизилась к +20 градусам.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°

Июль радует самарцев теплом и ясной погодой, а вода в Волге все больше прогревается. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области 2 июля 2024 года.

У берегов Самары Волга прогрелась почти до +20 градусов, а еще вчера была чуть больше +19 градусов. Температура воды растет с каждым днем, и прогноз погоды способствует тому, что Волга будет становиться все теплее.

А в районе Тольятти температура воды в Волге составляет уже +21 градус. Примерно такая же температура 2 июля зафиксирована и в Сызрани.

Напомним, что до 5 июля днем температура воздуха в Самаре будет около +30 градусов.