Станция легкого метро появится на Казанском мосту из-за расширения ВМТП — мэр

Во Владивостоке в районе Казанского моста устроят железнодорожную станцию, которая будет включена в проект легкого метро. Так город готовится к планируемому расширению Владивостокского морского торгового порта, в следствие чего транспортная нагрузка на Эгершельд вырастет на 800+ человек в день. Об этом рассказал глава Владивостока Константин Шестаков в интервью РБК. Приморье (18+).
«Нам нужно идти вслед за теми фактическими изменениями в экономике, которые у нас грядут. Например, у меня есть возможность, пока мы общаемся, видеть Владивостокский морской торговый порт. Мы знаем, что серьезные изменения нас ждут на этом направлении. Будут дополнительные мощности, будут дополнительные искусственные земельные участки для того, чтобы создать ту инфраструктуру, которая соответствует текущим требованиям экономики страны, связанной с ключевыми позициями города Владивостока как форпоста в АТР. Мы крупный логистический центр, мы должны создавать ту инфраструктуру, которая востребована или которой не хватает в моменте. Поэтому, зная о тех изменениях, которые нас ждут в экономике, например, конкретного предприятия, мы должны давать ответ, каким образом, например, 800+ человек дополнительно смогут доехать до Эгершельда или до, условно, северного КП на Нижнепортовой», — сообщил мэр.
По его словам, ответом на дополнительную нагрузку должна стать станция метро в районе Казанского моста.
«Станция, условно, Казанская или станция Казанский мост — давайте подумаем о названии чуть позже, но суть должна остаться неизменной. У нас должна быть еще одна дополнительная станция или две за нашим железнодорожным вокзалом. Мы должны привезти, опять же подчеркну, 800+ потенциальных новых работников порта к их месту работы и комфортно забрать их назад», — сказал Константин Шестаков.
Такой же подход планируется в Первомайском районе, где создается искусственный земельный участок для порта Первомайского.
К слову, уже сейчас прорабатывается вопрос об организации работы 13-ти магистральных автобусных маршрутов. Они не будут дублировать маршруты «электричек», однако свяжут крупные существующие и новые жилые районы: центр, Первую Речку, Вторую Речку, Снеговую Падь, Зеленый Угол, Патрокл, бухту Тихую, Змеинку и Чуркин.
В 2023 году проект «Легкого метро» вошел в мастер-план Владивостокской агломерации, который был презентован президенту России Владимиру Путину и получил его поддержку. В целом концепция развития столицы Дальнего Востока призвана раскрыть ее колоссальные преимущества в части промышленности, туризма, логистики, портовой инфраструктуры и других отраслей. В рамках проекта «Легкое метро» мастер-план предусматривает строительство 11 новых станций. Предполагаемый пассажиропоток составит 95 тысяч человек в стуки.