Станция легкого метро появится на Казанском мосту из-за расширения ВМТП — мэр

«Нам нужно идти вслед за теми фактическими изменениями в экономике, которые у нас грядут. Например, у меня есть возможность, пока мы общаемся, видеть Владивостокский морской торговый порт. Мы знаем, что серьезные изменения нас ждут на этом направлении. Будут дополнительные мощности, будут дополнительные искусственные земельные участки для того, чтобы создать ту инфраструктуру, которая соответствует текущим требованиям экономики страны, связанной с ключевыми позициями города Владивостока как форпоста в АТР. Мы крупный логистический центр, мы должны создавать ту инфраструктуру, которая востребована или которой не хватает в моменте. Поэтому, зная о тех изменениях, которые нас ждут в экономике, например, конкретного предприятия, мы должны давать ответ, каким образом, например, 800+ человек дополнительно смогут доехать до Эгершельда или до, условно, северного КП на Нижнепортовой», — сообщил мэр.