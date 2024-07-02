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Синоптик Пулин назвал самые жаркие дни недели в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля, УралПолит.Ru. На этой неделе в регионе пик жары придется на четверг-пятницу. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°

Во вторник, по словам синоптика, регион будет расположен в умеренной воздушной массе. По югу области пройдут слабые осадки.

«Повышение температуры на Среднем Урале ожидается со среды. Наиболее теплая погода в регионе прогнозируется на четверг-пятницу, когда центр антициклона расположится над Южным Уралом».

рассказал Пулин

В Екатеринбурге сегодня днем ожидается небольшой дождь. Дневная температура составит от +23 до +25 градусов. 3 июля ночью будет +14 градусов, днем температура повысится до +29. 4 июля ночью температура составит +19 градусов и поднимется до +32 днем. В пятницу, 5 июля, будет +22 градусов ночью и +32 днем. 6 июля ночью будет +20 градусов, днем температура составит +30. 7 июля будет +18 ночью и +29 днем. 8 июля ожидается +16 ночью и +28 градусов днем.