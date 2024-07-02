Синоптик Пулин назвал самые жаркие дни недели в Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня днем ожидается небольшой дождь. Дневная температура составит от +23 до +25 градусов. 3 июля ночью будет +14 градусов, днем температура повысится до +29. 4 июля ночью температура составит +19 градусов и поднимется до +32 днем. В пятницу, 5 июля, будет +22 градусов ночью и +32 днем. 6 июля ночью будет +20 градусов, днем температура составит +30. 7 июля будет +18 ночью и +29 днем. 8 июля ожидается +16 ночью и +28 градусов днем.