В Башкирии хотят начать штрафовать за курение на территории школ и детсадов

Депутаты Башкирии предложили ужесточить наказание за курение на территории школ и детсадов. Парламентарии внесли в Госдуму России инициативу об увеличении штрафов за правонарушение.
— Мы предлагаем вывести потребление никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов в отдельный состав административного правонарушения, — пояснил спикер регионального заксобрания Константин Толкачев.
По его словам, нововведение позволит установить повышенные штрафы. За курение в неположенных местах гражданину может грозить денежное наказание в виде 2000 или 3000 тысяч рублей.
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