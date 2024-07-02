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В Башкирии хотят начать штрафовать за курение на территории школ и детсадов

За курение на территории школ и детсадов может грозить штраф до 3 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Башкирии предложили ужесточить наказание за курение на территории школ и детсадов. Парламентарии внесли в Госдуму России инициативу об увеличении штрафов за правонарушение.

— Мы предлагаем вывести потребление никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов в отдельный состав административного правонарушения, — пояснил спикер регионального заксобрания Константин Толкачев.

По его словам, нововведение позволит установить повышенные штрафы. За курение в неположенных местах гражданину может грозить денежное наказание в виде 2000 или 3000 тысяч рублей.

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