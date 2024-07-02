Для москвичей и туристов проведут 230 бесплатных экскурсий по столице

«Экскурсии охватывают разные районы: от Северного Медведкова до Теплого Стана, от Крылатского до Бирюлева Восточного. Каждый из них богат историей, наследием и архитектурными шедеврами, которые нужно уметь разглядеть. Такое знакомство является прекрасной возможностью узнать не только о прошлом, но и увидеть, как меняется наша столица», — отметил Евгений Степанов, один из организаторов цикла экскурсий, победитель конкурса «Московские мастера» 2023 года в номинации «Экскурсовод».