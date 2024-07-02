Горожан и туристов приглашают на парад ретротранспорта

Колонна отправится от станции метро «Новокузнецкая» в 11:00, проедет через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. С 11:30 до 18:00 будет работать выставка исторических трамваев и автомобилей, и все желающие смогут осмотреть образцы техники разных времен. В вагоны можно будет зайти, чтобы понять, как развивался московский транспорт.