Житель Казани лишился Range Rover из-за 61 штрафа за нарушение ПДД

Автомобиль был обнаружен на парковке с помощью специальной программы, предназначенной для поиска машин должников. После ареста транспортное средство было отправлено на штрафстоянку. У владельца есть десять дней на погашение задолженности, иначе автомобиль будет продан для покрытия долга.