Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

«Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина», — говорится в сообщении муфтията Дагестана в Telegram-канале. «Хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению мы не можем», — сказал муфтий республики Ахмад Афанди.