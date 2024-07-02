Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

Фетва в исламе — основанное на принципах ислама решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом.
«Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина», — говорится в сообщении муфтията Дагестана в Telegram-канале. «Хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению мы не можем», — сказал муфтий республики Ахмад Афанди.
О намерении муфтията издать фетву о запрете ношения никаба в Дагестане Ахмад Абдулаев сообщил 1 июля. По его словам, запрет будет действовать до тех пор, пока в республике не установится «полная тишина и спокойствие».
Глава Дагестана Сергей Меликов выступал против ношения никаба, поскольку подобная одежда «дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы». Аналогичную позицию высказал глава СКР Александр Бастрыкин. В этом контакте он указал на теракты в Дагестане и захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.