Погода в Петербурге: что готовит нам холодный край атмосферного фронта

Сегодня регион окажется с холодной стороны атмосферного фронта, который продолжит скользить вдоль воздушных потоков, вытянувшихся с юго-запада на северо-восток, по границе Центрального и Северо-Западного округов. В Ленобласти возможны грозы. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».