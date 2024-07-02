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Мясные полуфабрикаты с кишечной палочкой изготовили в Приморье

Продавать такую продукцию запрещено.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье сотрудники Россельхознадзора по просьбе заказчика проверили образцы мясных полуфабрикатов «Долма». В исследуемой продукции обнаружили бактерию кишечной палочки.

Эксперты ведомства проверили продукцию на наличие листерии, сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки, и обнаружили последние:

«Причиной выявления бактерий кишечной палочки в продукции могут быть нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, несоблюдение условий при транспортировке или хранении продукции».

При этом в Россельхознадзоре отметили, раз кишечную палочку нашли в замороженных полуфабрикатах, то она появилась из-за нарушения правил на производстве.

И хоть эти бактерии не относятся к высоко патогенным, их наличие в продукции не допустимо, а сам товар запрещено выставлять на продажу.

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