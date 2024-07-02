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Перед Крымским мостом третий час стоит очередь

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 198 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 9.00 вторника, 2 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 198 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 198 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет. В 7.00 со стороны Кубани стояли 166 машин, а в 8.00 — 180. Очередей со стороны Керчи все это время не было.