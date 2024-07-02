Перед Крымским мостом третий час стоит очередь

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет. В 7.00 со стороны Кубани стояли 166 машин, а в 8.00 — 180. Очередей со стороны Керчи все это время не было.