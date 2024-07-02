В Краснодаре прогнозируют жару до +36 градусов 2 июля

«Синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани продолжит формировать периферия обширного антициклона. Он сохранит погоду преимущественно солнечной и сухой и удержит температурный фон на 5 — 6 градусов выше климатической нормы», — сообщили в центре погоды «Фобос».