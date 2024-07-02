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В Краснодаре прогнозируют жару до +36 градусов 2 июля

Жаркую погоду без дождей обещают в Краснодаре 2 июля.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Столбики термометров днем поднимутся до +36 градусов.

«Синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани продолжит формировать периферия обширного антициклона. Он сохранит погоду преимущественно солнечной и сухой и удержит температурный фон на 5 — 6 градусов выше климатической нормы», — сообщили в центре погоды «Фобос».

Днем воздух прогреется до +34…+36 градусов. Порывы ветра будут достигать 5−10 м/с.

«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавили синоптики.