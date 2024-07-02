В Краснодаре прогнозируют жару до +36 градусов 2 июля

Столбики термометров днем поднимутся до +36 градусов.
«Синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани продолжит формировать периферия обширного антициклона. Он сохранит погоду преимущественно солнечной и сухой и удержит температурный фон на 5 — 6 градусов выше климатической нормы», — сообщили в центре погоды «Фобос».
Днем воздух прогреется до +34…+36 градусов. Порывы ветра будут достигать 5−10 м/с.
«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавили синоптики.