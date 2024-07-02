Администрация Кемерова изымет 29 домов в зоне КРТ под муниципальные нужды

Кемеровская мэрия вновь изымает под муниципальные нужды и для комплексного развития территории земли и дома в районе Заискитимья. Постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.
В перечень попали земли и дома на ул. Енисейской, 29а, 31, 31б, 43, ул. Большевистской 46, 48, 51, 60, пер. Большевистском 1, 3, 4, 7, 8а, 8б, 9, ул. Гвардейской 44, 46, 50, ул. Крутой, 28, 30а, пер. Сибирском 2, 4/1, 4/2, 5а, 8, 9, и ул. Соборной, 33.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово в течение семи рабочих дней со дня издания постановления должен направить его копии в адрес правообладателей изымаемых земельных участков и домов.
«Казна» же должна оценить участки и дома, подготовить проекты соглашений о порядке, сроках, размере возмещения и других условиях изъятия и обратиться в суд с иском об изъятии.