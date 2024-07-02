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Входной арке ЦПКиО в Екатеринбурге вернут исторический вид

Работы по реконструкции планируют завершить в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге в Парке Маяковского отреставрируют входную группу, вернув ей исторический вид. Сейчас изучаются архивы для определения исходного цвета конструкции и ее элементов декора.

Отремонтировать в ЦПКиО планируют не только входную группу, но и стоящие рядом строения.

«В павильонах, где ныне расположены служебные помещения, разместят инфоцентр с билетами, картой и мерчем, а также кофейню», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Также в планах — ремонт площади перед аркой до подземного перехода.

Работы по реконструкции планируют завершить в 2026 году.