Дмитрий Демешин помог хабаровским ветеранам БАМа попасть на его 50-летие

— Как только услышал, что врио губернатора края открыл комментарии в своих соцсетях, решил написать Дмитрию Викторовичу Демешину. Это был жест отчаяния. Для нас, ветеранов БАМа, многим из которых уже за 70 лет, 50-летие магистрали может стать последней возможностью встретиться друг с другом, вспомнить комсомольскую молодость. Мы попросили выделить в праздничном поезде из Хабаровска для первостроителей хотя бы 10 мест. И очень быстро дело сдвинулось. Вскоре после обращения к Дмитрию Демешину в его Телеграм-канал мне позвонили из руководства ДВЖД. Внесли нас в списки и 5 июля мы отправляемся в Тынду!