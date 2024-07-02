Дмитрий Демешин помог хабаровским ветеранам БАМа попасть на его 50-летие

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин помог первостроителям БАМа отправиться на торжества в честь 50-летия магистрали в составе праздничного поезда. По недоразумению, их забыли включить в списки участников, кто должен поехать из Хабаровска в Тынду 5 июля. Помогло обращение к Дмитрию Демешину в социальных сетях, которые руководитель нашего региона открыл для комментариев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— На праздничные мероприятия в честь полувекового юбилея БАМа из Москвы, Иркутска, Нерюнгри и Хабаровска направляются четыре эстафетных поезда. 8 июля они должны встретиться в Тынде, где пройдут главные торжества. Так, например, из Москвы в столицу БАМа отправились примерно в равных долях и ветераны-первостроители, и действующие сотрудники РЖД. Тоже самое касается комплектования составов из Иркутска и Нерюнгри. А из Хабаровска изначально планировалось отправить только лишь нынешних сотрудников ДВЖД и ни одного ветерана БАМа! Я написал обращение в профильное ведомство, но получил отписку, что, мол, обращайтесь в РЖД, — рассказал корреспонденту нашего издания первостроитель БАМа, участник общественной организации «Бамовское содружество» Виктор Кудашев.
— Как только услышал, что врио губернатора края открыл комментарии в своих соцсетях, решил написать Дмитрию Викторовичу Демешину. Это был жест отчаяния. Для нас, ветеранов БАМа, многим из которых уже за 70 лет, 50-летие магистрали может стать последней возможностью встретиться друг с другом, вспомнить комсомольскую молодость. Мы попросили выделить в праздничном поезде из Хабаровска для первостроителей хотя бы 10 мест. И очень быстро дело сдвинулось. Вскоре после обращения к Дмитрию Демешину в его Телеграм-канал мне позвонили из руководства ДВЖД. Внесли нас в списки и 5 июля мы отправляемся в Тынду!
Дмитрий Демешин открыл свой Телеграм-канал для комментариев пользователей в середине июня. Глава региона подчеркнул, что одной из причин стала недостаточно эффективная работа чиновников с обращениями граждан. Избежать формального подхода к решению проблем людей поможет новый формат работы.
Сейчас под каждым постом врио губернатора очень быстро появляются сотни комментариев. Люди пишут о плохом состоянии дорог, проблемах в социальной сфере, указывают многие другие болевые точки. Каждое обращение берётся в работу, исполнение находится на персональном контроле главы региона.
Дмитрий Демешин принимает личные сообщения во всех соцсетях:
ВКонтакте vk.com/demeshin27.
Одноклассниках ok.ru/profile/592413015273.
Телеграм t.me/demeshin27.