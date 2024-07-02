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«Валдаи» начали ходить из Нижнего Новгорода в Юрино со 2 июля

Туристы смогут посетить усадьбу Шереметьевых.

Источник: Водолёт

«Валдаи» начали ходить из Нижнего Новгорода в Юрино (Марий Эл) со 2 июля. Первое судно на подводных крыльях отправился из столицы Приволжья ранним утром, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Новый маршрут является экскурсионно-прогулочным: путешественники смогут посетить знаменитую усадьбу Шереметьевых и Главный дом Шереметьевского замка, а также территорию храма Архангела Михаила. На всем пути туристов будет сопровождать экскурсовод. Общее время в пути составит 10 часов 45 минут.

Речные перевозки продолжат и дальше расширять географию маршрутов: 5 июля из Нижнего Новгорода отправится первый «Метеор» в Ярославль. Они будут останавливаться в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Плёсе и Костроме.

туризм и отдых