«Валдаи» начали ходить из Нижнего Новгорода в Юрино со 2 июля

Речные перевозки продолжат и дальше расширять географию маршрутов: 5 июля из Нижнего Новгорода отправится первый «Метеор» в Ярославль. Они будут останавливаться в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Плёсе и Костроме.