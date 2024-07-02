Следователи проверят факт выпадения 1,5-годовалой новокузнечанки с 5 этажа

Предварительно установлено, что девочка находилась с матерью и маленькой сестрой у себя дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, все вместе спали. Мать ребёнка проснулась от стука соседей, которые и сообщили, что младшая дочь лежит на земле под окном вместе с москитной сеткой.