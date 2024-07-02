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Следователи проверят факт выпадения 1,5-годовалой новокузнечанки с 5 этажа

Семья ребёнка не состоит на профилактических учётах.

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту падения ребёнка из окна. Полуторагодовая девочка вечером выпала в Новокузнецке с пятого этажа.

Предварительно установлено, что девочка находилась с матерью и маленькой сестрой у себя дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, все вместе спали. Мать ребёнка проснулась от стука соседей, которые и сообщили, что младшая дочь лежит на земле под окном вместе с москитной сеткой.

Девочка выжила, её госпитализировали и помогают медики. Следователи установят причины и условия, повлекшие несчастный случай. Известно, что семья на профилактических учётах не состоит.