Следователи проверят факт выпадения 1,5-годовалой новокузнечанки с 5 этажа

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту падения ребёнка из окна. Полуторагодовая девочка вечером выпала в Новокузнецке с пятого этажа.
Предварительно установлено, что девочка находилась с матерью и маленькой сестрой у себя дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, все вместе спали. Мать ребёнка проснулась от стука соседей, которые и сообщили, что младшая дочь лежит на земле под окном вместе с москитной сеткой.
Девочка выжила, её госпитализировали и помогают медики. Следователи установят причины и условия, повлекшие несчастный случай. Известно, что семья на профилактических учётах не состоит.