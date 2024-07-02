В Новосибирске и области упали цены на новые и поддержанные автомобили

По данным аналитиков, с начала текущего года в Сибирском федеральном округе цены на автомобили с пробегом выросли на 23%, до 913 тысяч рублей, на фоне ожидания повышения утилизационного сбора с 1 апреля. Пик средней цены на подержанные машины пришелся на апрель и составил 922 тысячи рублей. Однако к маю цены упали на 8%, так как ожидаемого ажиотажа на вторичном рынке не произошло.