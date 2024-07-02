Вторая стадия летнего муссона принесла жару в Приморье

С наступлением нового летнего месяца в Приморье резко изменилась погода. Непрерывные дожди прекратились, уровень воды в реках пошел на спад, температура поднялась. По крайней мере, на первую декаду июля Примгидромет не прогнозирует разгула стихии. Будет жарко и душно — что довольно характерно для середины приморского лета.
Начальник Примгидромета Борис Кубай, подводя итоги июня, навал его в какой-то степени месяцем-рекордсменом. Сутками лили дожди, уровень рек достигал высоких отметок, превышая нормы в полтора, три, а на западе и в 5 раз. На протяжении длительного времени — от 35 до 40 суток — в некоторых районах Приморья наблюдалось переувлажнение почвы, а это опасное агрометеорологическое явление.
«Над обширной территорией региона хозяйничала сверхактивная барическая депрессия (резкое снижение атмосферного давления — прим. ред.)», — уточнил Кубай.
Сегодня, 2 июля, в свои права вступила вторая стадия летнего муссона. Наступила череда жарких и душных дней, местами возможны дожди и кратковременные грозы. Разброс температур составит от плюс 24 до плюс 33 градусов, по ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 11−20 градусов.
Синоптики отмечают — в приэкваториальной зоне «тайфунная» активность сейчас минимальная, в ближайшие 10 дней сильных проливных дождей, бурь и штормов не ожидается.