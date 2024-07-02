Вторая стадия летнего муссона принесла жару в Приморье

Начальник Примгидромета Борис Кубай, подводя итоги июня, навал его в какой-то степени месяцем-рекордсменом. Сутками лили дожди, уровень рек достигал высоких отметок, превышая нормы в полтора, три, а на западе и в 5 раз. На протяжении длительного времени — от 35 до 40 суток — в некоторых районах Приморья наблюдалось переувлажнение почвы, а это опасное агрометеорологическое явление.