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Омский дом-интернат незаконно купил джип за 4 миллиона

Организация не провела аукцион.

Источник: Om1.ru

Прокуратура обратилась в арбитражный суд Омской области, чтобы лишить машины Драгунский дом-интернат, расположенный в Любинском районе. Договор купли-продажи хотят признать недействительным.

Надзорное ведомство считает, что руководство учреждения социального обслуживания нарушило закон о закупках товаров, работ и услуг. Китайский внедорожник HAVAL H9, который стоит больше четырёх миллионов рублей, купили без проведения аукциона.

Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Автомобиль Haval H9 начали выпускать в 2015 году. Два года назад машину обновили, сделав ее более современной. На отечественный рынок авто поставляется с наддувными 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 218 или 245 сил, а также с 190-сильным дизелем. Коробка передач — 8-ступенчатый гидроавтомат ZF, три уровня комплектаций.

Прокуратура