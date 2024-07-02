Омский дом-интернат незаконно купил джип за 4 миллиона

Автомобиль Haval H9 начали выпускать в 2015 году. Два года назад машину обновили, сделав ее более современной. На отечественный рынок авто поставляется с наддувными 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 218 или 245 сил, а также с 190-сильным дизелем. Коробка передач — 8-ступенчатый гидроавтомат ZF, три уровня комплектаций.