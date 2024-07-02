В Караканском бору под Новосибирском собрали 4 тонны мусора

«Иногда, как сегодня, хочется сказать, что возможно всё-таки не люди мусорят мусором в лесу, бросая его под копыта, а мусор мусорит людьми, отрывает их от себя резким и сильным броском по траектории принципиальной невыносимости подальше из леса в бытовой социум. Со всеми вытекающими для окружающих последствиями», — написал министр.