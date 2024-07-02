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В Караканском бору под Новосибирском собрали 4 тонны мусора

Генеральную уборку прибрежной территории провели около сотни добровольцев.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области волонтёры очистили от мусора береговую линию Караканского бора. Информацию об этом распространила пресс-служба МУП «САХ».

Как сообщается, экологическая акция прошла в минувшие выходные. Очистить территорию бора, примыкающую к Новосибирскому водохранилищу, собрались около сотни добровольцев.

За несколько часов они собрали на берегу 3840 кг мусора, оставленного нечистоплотными отдыхающими, а регоператор вывез собранные отходы на мусорный полигон.

Результаты субботника в своём телеграм-канале прокомментировал министр природных ресурсом и экологии региона Евгений Шестернин.

«Иногда, как сегодня, хочется сказать, что возможно всё-таки не люди мусорят мусором в лесу, бросая его под копыта, а мусор мусорит людьми, отрывает их от себя резким и сильным броском по траектории принципиальной невыносимости подальше из леса в бытовой социум. Со всеми вытекающими для окружающих последствиями», — написал министр.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 8 тонн топляка собрали на пляже «У моря Обского» в Новосибирске.

экология