Новосибирск побил 80-летний температурный рекорд в июне

Новосибирск побил 80-летний рекорд 29 июня: температура воздуха составила более +33 градусов в отдельных районах. Об этом КП-Новосибирск сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Побиты рекорды на нескольких станциях города. Например, в Огурцово зафиксировали повышение до +33,1 градуса, хотя до этого максимум составлял +31,8 градусов еще в 1944 году. Также рекорды на станциях «Учебная» и «ОбьГЭС», но с 1994 года, — уточнила Наталья Кичанова.
Напомним, что накануне в Западно-Сибирском гидрометцентре подвели итоги температурных показателей за июнь во всей Новосибирской области.
— Аномально жаркая погода установилась с 22 июня. На отдельных станциях фиксировали рекордные показатели. Самая высокая температура в июне была зафиксирована в Искитиме — это 34,8 градусов тепла, — ранее объясняла Наталья Кичанова.