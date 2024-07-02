Новосибирск побил 80-летний температурный рекорд в июне

— Побиты рекорды на нескольких станциях города. Например, в Огурцово зафиксировали повышение до +33,1 градуса, хотя до этого максимум составлял +31,8 градусов еще в 1944 году. Также рекорды на станциях «Учебная» и «ОбьГЭС», но с 1994 года, — уточнила Наталья Кичанова.