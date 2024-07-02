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Новосибирск побил 80-летний температурный рекорд в июне

На станции в Огурцово температура не превышала возможный максимум с 1944 года.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Новосибирск побил 80-летний рекорд 29 июня: температура воздуха составила более +33 градусов в отдельных районах. Об этом КП-Новосибирск сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Побиты рекорды на нескольких станциях города. Например, в Огурцово зафиксировали повышение до +33,1 градуса, хотя до этого максимум составлял +31,8 градусов еще в 1944 году. Также рекорды на станциях «Учебная» и «ОбьГЭС», но с 1994 года, — уточнила Наталья Кичанова.

Напомним, что накануне в Западно-Сибирском гидрометцентре подвели итоги температурных показателей за июнь во всей Новосибирской области.

— Аномально жаркая погода установилась с 22 июня. На отдельных станциях фиксировали рекордные показатели. Самая высокая температура в июне была зафиксирована в Искитиме — это 34,8 градусов тепла, — ранее объясняла Наталья Кичанова.