Красноярцев снова предупреждают о сильном ветре и грозе

Днем 3 июля и ночью 4 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили в региональном МЧС.
— В такую погоду крайне опасно купаться или выходить на акватории на маломерных судах, — добавили спасатели.
Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Напомним, что накануне ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал в пресс-центре «КП»-Красноярск о погоде во втором летнем месяце.