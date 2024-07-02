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Красноярцев снова предупреждают о сильном ветре и грозе

В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Днем 3 июля и ночью 4 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили в региональном МЧС.

— В такую погоду крайне опасно купаться или выходить на акватории на маломерных судах, — добавили спасатели.

Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, что накануне ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал в пресс-центре «КП»-Красноярск о погоде во втором летнем месяце.