Ростехнадзор при проверке обнаружил 171 нарушение на кемеровском «Химпроме»

Установлено, что работники химического завода не проводили техническое освидетельствование электрооборудования, не обеспечивали полноту и достоверность сведений о предприятии, не делали экспертизу промышленной безопасности оборудования, не в полном объёме повышали квалификацию сотрудников и применяли приборы контроля с истёкшим сроком поверки.