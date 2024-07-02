Ростехнадзор при проверке обнаружил 171 нарушение на кемеровском «Химпроме»

Как сообщает Ростехнадзор, сотрудники управления нашли 171 нарушение на кемеровском «Химпроме». На предприятии не соблюдали промышленную безопасность при эксплуатации пяти опасных производственных объектов.
Установлено, что работники химического завода не проводили техническое освидетельствование электрооборудования, не обеспечивали полноту и достоверность сведений о предприятии, не делали экспертизу промышленной безопасности оборудования, не в полном объёме повышали квалификацию сотрудников и применяли приборы контроля с истёкшим сроком поверки.
С учётом выявленных нарушений юридическое лицо и восемь должностных лиц предприятия привлекут к административной ответственности.