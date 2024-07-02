В Хабаровском крае устанавливается не то лето, которого ждали

В среду, 3 июля в Хабаровском крае жарко и без осадков. Самые высокие температуры ожидаются не на юге, как может показаться, а на самом что ни есть севере. Так, в селе имени Полины Осипенко ночью +16…+18, а вот днем +35…+37 градусов! В Чегдомыне на рассвете +15…+17 градусов, днем +33…+35 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Жарко и в Комсомольске-на- Амуре, в темное время суток +13…+15, после обеда воздух прогреется до +31…+33. Даже в Чумикане днем воздух прогреется до +30…+32 градусов, ночью столбик термометра поднимется до отметки в +16…+18 градусов. В Николаевске-на-Амуре днем воздух прогреется тоже до +30…+32 градусов, ночью до +11…+13. В Троицком ночью +16…+18, днем +30…+32 градусов. В Советской Гавани пройдет небольшой дождь, ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30.