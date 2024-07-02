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В четырех деревнях Башкирии ожидаются подтопления из-за подъема воды в реках

Подъем воды в реках Юрюзань и Ай сегодня продолжится.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжает повышаться уровень воды в реках Ай и Юрюзань. Как сообщает МЧС республики, постепенный спад воды ожидается уже завтра, 3 июля.

Сегодня же в четырех населенных пунктах Салаватского и Мечетлинского районов возможно подтопление 30 придомовых территорий. На территории деревень живет 28 человек, девять из них — дети. Также ведомство ожидает возможный перелив рек на отдельных участках дорог.

Отмечается, что все жители деревень, где есть риск подтопления, отказались от размещения в пункте временного размещения.