В четырех деревнях Башкирии ожидаются подтопления из-за подъема воды в реках

Сегодня же в четырех населенных пунктах Салаватского и Мечетлинского районов возможно подтопление 30 придомовых территорий. На территории деревень живет 28 человек, девять из них — дети. Также ведомство ожидает возможный перелив рек на отдельных участках дорог.