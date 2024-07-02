В Хабаровске началось онлайн-голосование конкурса «Семья года»

Конкурс «Семья года» — яркое событие в рамках национальной программы «Год семьи» в России. В его организации активно участвуют министерство труда и социальной защиты России, Фонд поддержки детей в трудной ситуации и региональные власти. Каждый год в этом конкурсе соперничают более четырех тысяч семей, делящих свою уникальную историю и радость с публикой.