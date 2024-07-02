В Хабаровске началось онлайн-голосование конкурса «Семья года»

Жители города Хабаровска могут принять участие в онлайн-голосовании с 1 по 31 июля 2024 года на платформе «ВКонтакте». Победитель, определенный народным голосованием, получит награду в категории «Народная симпатия». Об этом рассказывает пресс-служба администрации города.
Конкурс «Семья года» — яркое событие в рамках национальной программы «Год семьи» в России. В его организации активно участвуют министерство труда и социальной защиты России, Фонд поддержки детей в трудной ситуации и региональные власти. Каждый год в этом конкурсе соперничают более четырех тысяч семей, делящих свою уникальную историю и радость с публикой.
От Хабаровского края в мероприятии участвует семья Трушниковых, живущая в селе Гаровка-1 Хабаровского района.
Чтобы проголосовать за видеоролик на сайте Года семьи, просто перейдите по ссылке и следуйте инструкциям чат-бота в социальной сети «ВКонтакте».