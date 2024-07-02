Новый сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе

В случае, если враг запускает ракеты типа Storm Shadow, запуск идет с авиационных носителей и у людей есть до 20 минут на реакцию и перемещение в укрытие. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1−2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков, — пояснил губернатор Севастополя.