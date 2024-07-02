Новый сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе

В Севастополе появился новый сигнал оповещения «Баллистика!». После его поступления и местных жителей и гостей есть не более двух минут, чтобы укрыться, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети губернатора региона Михаила Развожаева.
Во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями. На пленарном заседании Заксобрания мы приняли постановление, которым ввели комплекс мер для того, чтобы максимально обезопасить город. Мы разработали новое видео— и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи, — рассказал Михаил Развожаев.
При этом сигнал воздушной тревоги в Севастополе также продолжает действовать. Разница заключается в количестве времени, которое есть у всех жителей города, чтобы отреагировать и занять безопасные места.
В случае, если враг запускает ракеты типа Storm Shadow, запуск идет с авиационных носителей и у людей есть до 20 минут на реакцию и перемещение в укрытие. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1−2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков, — пояснил губернатор Севастополя.
Если сигнал «Баллистика» застал вас дома — никуда не выходите! На улице может быть опасно. Займите место подальше от окон, возле несущей стены. Если на улице — постарайтесь как можно быстрее занять безопасное место. Все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.
Основную опасность представляют суббоеприпасы. Трогать их нельзя ни в коем случае, они могут взорваться! При обнаружении звоните в 112, пиротехники оперативно выезжают на место, — отметил Михаил Развожаев.