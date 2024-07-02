Еще на трех маршрутах электробусы пришли на смену автобусам

«Москва — номер один в Европе по количеству электробусов: в парке уже больше 1700 машин российского производства. Постепенно мы продолжаем выпускать экологичный электротранспорт на линии по поручению Сергея Собянина: еще 30 электробусов начали работать на трех маршрутах в трех округах», —отметил Максим Ликсутов.
Так, электробусным стал маршрут № 103. Он проходит от остановки «Яблоневый сад» до 23-го квартала Новых Черемушек в Западном и Юго-Западном административных округах. По маршруту № 299 электробусы следуют от станции метро «Аминьевская» и одноименной станции МЦД-4 до станции метро «Филевский парк» в Западном округе. Еще один маршрут, по которому теперь ходит экологичный транспорт, — № 796. Он соединяет Саратовскую улицу в Юго-Восточном административном округе со станцией метро «Выхино» и одноименной станцией МЦД-3. Она находится на границе Восточного и Юго-Восточного административных округов. Подробнее о том, как работает транспорт на этих маршрутах, можно узнать здесь.
Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Первые электробусы российского производства вышли на маршруты в столице в сентябре 2018 года. Экологичный транспорт делает поездки для пассажиров комфортнее, а также снижает влияние на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.
Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи их в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.
С 2022 года в столицу приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ, среди которых адаптивное освещение салона (в 14:00 оно меняется с холодного на теплое). При этом передний указатель маршрута увеличили на 18 процентов, благодаря чему он стал заметнее издалека. Электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода увеличился с 40−50 до 80 километров — теперь электробус может проехать большее расстояние после подзарядки, а вес машины при этом остался прежним.
Сегодня электробусы обслуживают в столице на девяти площадках. Для запуска новых экологичных маршрутов Москва начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в стране и крупнейший в Европе дом для электробусов «Красная Пахра», а на маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов вышел экологичный транспорт.
В прошлом году открылся второй дом для электробусов «Митино» на северо-западе столицы. Электробусы вышли на маршруты в 15 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья.
В конце 2023 года заработал третий современный электробусный парк «Салтыковка» на востоке столицы. В настоящее время он обслуживает маршруты Восточного округа.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры все больше автобусов заменяют электробусами. Экологичная техника сделает поездки москвичей и гостей столицы еще комфортнее, снизив влияние на окружающую среду.