Еще на трех маршрутах электробусы пришли на смену автобусам

Так, электробусным стал маршрут № 103. Он проходит от остановки «Яблоневый сад» до 23-го квартала Новых Черемушек в Западном и Юго-Западном административных округах. По маршруту № 299 электробусы следуют от станции метро «Аминьевская» и одноименной станции МЦД-4 до станции метро «Филевский парк» в Западном округе. Еще один маршрут, по которому теперь ходит экологичный транспорт, — № 796. Он соединяет Саратовскую улицу в Юго-Восточном административном округе со станцией метро «Выхино» и одноименной станцией МЦД-3. Она находится на границе Восточного и Юго-Восточного административных округов. Подробнее о том, как работает транспорт на этих маршрутах, можно узнать здесь.