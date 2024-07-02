Три женщины-врача спасли утонувшего мальчика на острове Татышев

«Когда его уже посадили, мы все поплакали, обнялись, поблагодарили друг друга, все вокруг хлопали. Я в моменте чувствовала ликование. Но сейчас мне очень хочется найти эту светлую женщину, которая вытащила его. Она мне потом рассказала, что увидела, как он нырнул, но не всплыл — и смело отправилась в воду. Мне бы хотелось, чтобы она получила наградной знак за спасение утопающего, она этого заслуживает», — отметила Армина в беседе с коллегами.