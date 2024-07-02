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Три женщины-врача спасли утонувшего мальчика на острове Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачи оказались вовремя рядом, они отдыхали на пляже.

Источник: НИА Красноярск

В минувшие выходные три женщины спасли утонувшего ребенка на острове Татышев. Подросток купался в водоеме, очередной раз нырнул и пропал под водой.

Это заметила одна из отдыхающих, которая, не раздумывая, бросилась спасать ребенка. В это время к другой женщине подбежал ее сын и сказал, что у берега нужна помощь врача.

«Я побежала и увидела, как женщина выносит из воды на руках синего ребёнка. Он совершенно не подавал признаков жизни. Пульса не было ни на кистях, ни на бедренной артерии, ни на шее. С ещё одной девушкой мы начали сердечно-лёгочную реанимацию: 30 компрессий, два вдоха, 30 компрессий, два вдоха, — и это длилось 15−20 минут, не переставая», — рассказала медсестра Армина Крылова коллегам из 7 канала.

Позже выяснилось, что женщина, которая вытащила подростка из воды, работает фельдшером скорой помощи, а девушка, которая проводила реанимацию вместе с Арминой, — медсестрой краевой больницы.

Они повторили действия снова и услышали пульс мальчика, после чего подросток задышал и открыл глаза. Его передали в реанимацию.

«Когда его уже посадили, мы все поплакали, обнялись, поблагодарили друг друга, все вокруг хлопали. Я в моменте чувствовала ликование. Но сейчас мне очень хочется найти эту светлую женщину, которая вытащила его. Она мне потом рассказала, что увидела, как он нырнул, но не всплыл — и смело отправилась в воду. Мне бы хотелось, чтобы она получила наградной знак за спасение утопающего, она этого заслуживает», — отметила Армина в беседе с коллегами.

здоровье