В Новосибирске закроют ночное движение по улице Ипподромской до конца лета

Ограничения вводятся с 23:00 до 6:00 утра в связи с проведением ООО «Производственная фирма “ВИС” строительных работ в рамках возведения мостового перехода через реку Обь в створе Ипподромской улицы.
На период ночных перекрытий движения для водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными при следовании по данному участку.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области после вмешательства прокуратуры в селе построили водозаборную скважину. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области выделили участок для строительства завода за 20 миллиардов рублей.
Егор САФРОНОВ.