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В Новосибирске закроют ночное движение по улице Ипподромской до конца лета

В Новосибирске с 3 июля по 30 августа ночью будет закрыт для проезда ряд участков улицы Ипподромской и прилегающей площади Инженера Будагова. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии города.

Источник: Josiah Farrow/CC0

Ограничения вводятся с 23:00 до 6:00 утра в связи с проведением ООО «Производственная фирма “ВИС” строительных работ в рамках возведения мостового перехода через реку Обь в створе Ипподромской улицы.

На период ночных перекрытий движения для водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными при следовании по данному участку.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области после вмешательства прокуратуры в селе построили водозаборную скважину. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области выделили участок для строительства завода за 20 миллиардов рублей.

Егор САФРОНОВ.