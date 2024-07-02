Ростовской области может грозить нашествие гигантских ос. Об этом зоолог Регина Ерофеева сообщила в интервью RostovGazeta.
Насекомые летом 2024 года напугали москвичей. Те изумились осам длиной почти четыре сантиметра, о чём писали в соцсетях. Ситуацию прокомментировала ростовский учёный:
«Сколия-гигант намного более естественное явление для Ростова, чем для Москвы. Обычно эти осы живут в южных широтах, а до северных добрались относительно недавно. Но у нас весна наступала более плавно, поэтому периоды активности разных видов ос распределились по сезону», — пояснила Регина Ерофеева.
Эксперт добавила: если в одном из будущих сезонов смена времён года произойдёт резко, а большое количество насекомых одновременно выйдет из спячки, жителей Дона, как и москвичей в 2024-м, тоже ожидает нашествие ос.
А ранее ростовчан предупредили о нашествии огромных летающих тараканов.