Ростовской области может грозить нашествие гигантских ос

«Сколия-гигант намного более естественное явление для Ростова, чем для Москвы. Обычно эти осы живут в южных широтах, а до северных добрались относительно недавно. Но у нас весна наступала более плавно, поэтому периоды активности разных видов ос распределились по сезону», — пояснила Регина Ерофеева.