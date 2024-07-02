Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда на 8 маршрутах в Иркутске подорожает до 40 рублей

Вслед за повышением стоимости проезда в муниципальном транспорте в Иркутске частные перевозчики также начали постепенно готовиться к увеличению цен на проезд.

Источник: Мэрия Хабаровска

Так, с 24 июля подорожает проезд сразу на 8 маршрутах в областном центре.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, о повышении цен на проезд мэрию уведомили перевозчики, которые обслуживают маршруты номер 5к «Центральный рынок — микрорайон Солнечный, 11к “Центральный рынок — бульвар Постышева”, 17 “Микрорайон Солнечный — Волжская”, 23 “Центральный рынок — реабилитационный центр”, 10 т “Центральный рынок — реабилитационный центр” (через плотину ГЭС), 9 “Центральный рынок — Радищева” и 49 “Центральный рынок — микрорайон Топкинский” (через автовокзал).

После 24 июля стоимость проезда на указанных маршрутах составит 40 рублей в дневное время и 45 рублей — после 8 часов вечера.