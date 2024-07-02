Стоимость проезда на 8 маршрутах в Иркутске подорожает до 40 рублей

Так, с 24 июля подорожает проезд сразу на 8 маршрутах в областном центре.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, о повышении цен на проезд мэрию уведомили перевозчики, которые обслуживают маршруты номер 5к «Центральный рынок — микрорайон Солнечный, 11к “Центральный рынок — бульвар Постышева”, 17 “Микрорайон Солнечный — Волжская”, 23 “Центральный рынок — реабилитационный центр”, 10 т “Центральный рынок — реабилитационный центр” (через плотину ГЭС), 9 “Центральный рынок — Радищева” и 49 “Центральный рынок — микрорайон Топкинский” (через автовокзал).
После 24 июля стоимость проезда на указанных маршрутах составит 40 рублей в дневное время и 45 рублей — после 8 часов вечера.