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Проект канатной дороги в Ростове-на-Дону отправили на доработку

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что происходит с проектом канатной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проект будущей канатной дороги отправили на доработку. Об этом газете «Молот» сообщили в городской администрации.

— После проверки проект направили на доработку. До настоящего момента откорректированная документация на рассмотрение не поступала, — прокомментировали власти.

Напомним, размещение канатки продумывают специалисты ООО «ПК Проект». Ранее планы и сметы должны были пройти проверку на соответствие Градостроительному Кодексу России. Сейчас от компании также требуют подготовить предложение по благоустройству рекреационных зон, примыкающих к станциям.

Напомним, в 2023 году сообщалось, что 2-километровую канатную дорогу собираются протянуть от Театрального спуска до Зеленого острова и далее на Левый берег. Одну из станций предлагали возвести восточнее стадиона «Ростов Арена».

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