Проект канатной дороги в Ростове-на-Дону отправили на доработку

Напомним, размещение канатки продумывают специалисты ООО «ПК Проект». Ранее планы и сметы должны были пройти проверку на соответствие Градостроительному Кодексу России. Сейчас от компании также требуют подготовить предложение по благоустройству рекреационных зон, примыкающих к станциям.