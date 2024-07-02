Проект канатной дороги в Ростове-на-Дону отправили на доработку

В Ростове-на-Дону проект будущей канатной дороги отправили на доработку. Об этом газете «Молот» сообщили в городской администрации.
— После проверки проект направили на доработку. До настоящего момента откорректированная документация на рассмотрение не поступала, — прокомментировали власти.
Напомним, размещение канатки продумывают специалисты ООО «ПК Проект». Ранее планы и сметы должны были пройти проверку на соответствие Градостроительному Кодексу России. Сейчас от компании также требуют подготовить предложение по благоустройству рекреационных зон, примыкающих к станциям.
Напомним, в 2023 году сообщалось, что 2-километровую канатную дорогу собираются протянуть от Театрального спуска до Зеленого острова и далее на Левый берег. Одну из станций предлагали возвести восточнее стадиона «Ростов Арена».