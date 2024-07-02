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Запасайтесь водой: ремонт сетей снова может оставить омичей в Лузино без воды

Перебои с водой в Лузино начались ещё 20 июня.

Источник: Om1.ru

Ранее сообщалось о том, что в селе Лузино Омского района местные жители остались без водоснабжения, нет ни холодной, ни горячей воды. Воду отключили из-за коммунальной аварии — подвалы нескольких домов и детского сада несколько месяцев топило канализационными стоками. Для устранения этой проблемы и потребовалось полное отключение воды. Воды в домах местных жителей не стало 20 июня.

В администрации Омского района сообщили, что в девять вечера 29 июня водоснабжение запустили в полном объёме, и оно осуществляется в штатном режиме. Рассказали и о причинах аварии.

«Причиной аварии стал сломанный участок трубы (коллектора), который собирал сточные воды со всего села. Повреждение устранили, однако возникли проблемы с подключением подводящих трубопроводов к коллектору. Авария ещё не полностью устранена, и ремонтные работы на канализационных сетях будут продолжены. К сожалению, из-за этого может снова произойти сбой в подаче воды. С подрядчиком определён план дальнейших действий, который позволит окончательно завершить работы», — объяснили в районной администрации.

Тем временем местные жители в телеграм-чате Лузино продолжают жаловаться, что в некоторых домах напор воды слабый, периодически происходят отключения.

Напомним, жители села также жаловались, что подвоз питьевой воды осуществляется не по графику, поскольку имеется только одна машина. Глава села Александр Маслов посоветовал жителям караулить машину, выглядывая в окна, а во время беседы повышал тон и допускал нецензурные высказывания. На ситуацию отреагировал глава Омского района Геннадий Долматов, отметив, что с главой поселения будет проведена беседа.

ЖКХ