Запасайтесь водой: ремонт сетей снова может оставить омичей в Лузино без воды

«Причиной аварии стал сломанный участок трубы (коллектора), который собирал сточные воды со всего села. Повреждение устранили, однако возникли проблемы с подключением подводящих трубопроводов к коллектору. Авария ещё не полностью устранена, и ремонтные работы на канализационных сетях будут продолжены. К сожалению, из-за этого может снова произойти сбой в подаче воды. С подрядчиком определён план дальнейших действий, который позволит окончательно завершить работы», — объяснили в районной администрации.