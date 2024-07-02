Запасайтесь водой: ремонт сетей снова может оставить омичей в Лузино без воды

Ранее сообщалось о том, что в селе Лузино Омского района местные жители остались без водоснабжения, нет ни холодной, ни горячей воды. Воду отключили из-за коммунальной аварии — подвалы нескольких домов и детского сада несколько месяцев топило канализационными стоками. Для устранения этой проблемы и потребовалось полное отключение воды. Воды в домах местных жителей не стало 20 июня.
В администрации Омского района сообщили, что в девять вечера 29 июня водоснабжение запустили в полном объёме, и оно осуществляется в штатном режиме. Рассказали и о причинах аварии.
«Причиной аварии стал сломанный участок трубы (коллектора), который собирал сточные воды со всего села. Повреждение устранили, однако возникли проблемы с подключением подводящих трубопроводов к коллектору. Авария ещё не полностью устранена, и ремонтные работы на канализационных сетях будут продолжены. К сожалению, из-за этого может снова произойти сбой в подаче воды. С подрядчиком определён план дальнейших действий, который позволит окончательно завершить работы», — объяснили в районной администрации.
Напомним, жители села также жаловались, что подвоз питьевой воды осуществляется не по графику, поскольку имеется только одна машина. Глава села Александр Маслов посоветовал жителям караулить машину, выглядывая в окна, а во время беседы повышал тон и допускал нецензурные высказывания. На ситуацию отреагировал глава Омского района Геннадий Долматов, отметив, что с главой поселения будет проведена беседа.