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Ветераны боевых действий возложили цветы к мемориальному комплексу в парке «Швейцария»

Затем в парке прошёл митинг памяти.

В парке «Швейцария» ветераны боевых действий возложили цветы к мемориальному комплексу бойцам, павшим в Афганистане и на Северной Кавказе. После этого прошёл митинг памяти.

Участники акции осмотрели выставку оружия. Все желающие также могли попробовать солдатскую кашу.

Владимир Паков, председатель Комитета по вопросам гос. власти Законодательного Собрания:

«Только при СССР было 18 войн и конфликтов. В современной России — уже 7. Поколение, выросшее на подвигах наших дедов и прадедов, продолжает путь защиты Родины».