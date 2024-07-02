Ветераны боевых действий возложили цветы к мемориальному комплексу в парке «Швейцария»

В парке «Швейцария» ветераны боевых действий возложили цветы к мемориальному комплексу бойцам, павшим в Афганистане и на Северной Кавказе. После этого прошёл митинг памяти.
Участники акции осмотрели выставку оружия. Все желающие также могли попробовать солдатскую кашу.
Владимир Паков, председатель Комитета по вопросам гос. власти Законодательного Собрания:
«Только при СССР было 18 войн и конфликтов. В современной России — уже 7. Поколение, выросшее на подвигах наших дедов и прадедов, продолжает путь защиты Родины».