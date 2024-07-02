Нижегородцам рекомендовали ограничить пребывание на улице

Также специалисты ГОЧС посоветовали в жару пить не менее 1,5 литра воды, отказаться от кофе, газированных напитков и алкоголя, из-за перепада температур воды и воздуха при купании не нырять внезапно в воду и не есть жирную, тяжелую и острую пищу. В случае ухудшения самочувствия, при слабости, тошноте и головокружениях обратиться к врачу.