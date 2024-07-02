Нижегородцам рекомендовали ограничить пребывание на улице

Также специалисты ГОЧС посоветовали в жару пить не менее 1,5 литра воды, отказаться от кофе, газированных напитков и алкоголя, из-за перепада температур воды и воздуха при купании не нырять внезапно в воду и не есть жирную, тяжелую и острую пищу. В случае ухудшения самочувствия, при слабости, тошноте и головокружениях обратиться к врачу.
В свою очередь глава города Юрий Шалабаев обратил внимание родителей на безопасность их детей. Он напомнил, что с начала лета уже утонули несколько детей и подростков.
«Прошу родителей еще раз рассказать детям о том, что купание без присмотра взрослых может привести к непоправимым последствиям. Старших товарищей, наставников, соседей и простых прохожих — не оставлять без внимания ситуации, когда они видят, что дети пришли купаться одни и в несанкционированных для этого местах».