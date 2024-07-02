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Нижегородцам рекомендовали ограничить пребывание на улице

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода рекомендовало жителям города ограничить пребывание на улице во время сильной жары. Как писал «Ъ-Приволжье» в Нижегородской области 3—4 июля до +35…+36°С.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Коммерсантъ

Также специалисты ГОЧС посоветовали в жару пить не менее 1,5 литра воды, отказаться от кофе, газированных напитков и алкоголя, из-за перепада температур воды и воздуха при купании не нырять внезапно в воду и не есть жирную, тяжелую и острую пищу. В случае ухудшения самочувствия, при слабости, тошноте и головокружениях обратиться к врачу.

В свою очередь глава города Юрий Шалабаев обратил внимание родителей на безопасность их детей. Он напомнил, что с начала лета уже утонули несколько детей и подростков.

«Прошу родителей еще раз рассказать детям о том, что купание без присмотра взрослых может привести к непоправимым последствиям. Старших товарищей, наставников, соседей и простых прохожих — не оставлять без внимания ситуации, когда они видят, что дети пришли купаться одни и в несанкционированных для этого местах».

отметил глава города