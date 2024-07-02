Жаркая погода в июле превысит норму в Самарской области

В Самарской области июль начался с жаркой погоды, но задержится ли она на весь месяц? Синоптики дали предварительный прогноз погоды на июль 2024 года.
— Температурный фон будет интенсивно повышаться и к концу периода значительно превысит свою климатическую норму, — рассказали в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В Поволжье средняя за месяц температура воздуха ожидается 21,7…24,1°С, это на 1−1,4 °С выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков должно быть около нормы.
Сейчас в Самарской области установилась жара. Это произошло под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Солнечная погода сохранится на этой недели. По данным Gismeteo, в июле температура воздуха днем будет держатся от 24 до 35.