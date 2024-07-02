Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жаркая погода в июле превысит норму в Самарской области

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на июль в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +21°

В Самарской области июль начался с жаркой погоды, но задержится ли она на весь месяц? Синоптики дали предварительный прогноз погоды на июль 2024 года.

— Температурный фон будет интенсивно повышаться и к концу периода значительно превысит свою климатическую норму, — рассказали в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В Поволжье средняя за месяц температура воздуха ожидается 21,7…24,1°С, это на 1−1,4 °С выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков должно быть около нормы.

Сейчас в Самарской области установилась жара. Это произошло под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Солнечная погода сохранится на этой недели. По данным Gismeteo, в июле температура воздуха днем будет держатся от 24 до 35.