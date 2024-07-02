Мощи из Иерусалима, скрытая роспись и нетонущая икона: О самых удивительных святынях на Дону рассказал древлехранитель

В Обуховке один из прихожан несколько лет назад рыбачил в лодке на Дону. И вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит: «Огляделся, а передо мной плывет большая икона». Он ее достал и отнес в храм. Это оказался образ Николая Чудотворца: почерневший, весь в тине, доски повело, так что в воде икона пробыла долго. По традиции старые иконы, не подлежащие восстановлению, порой отпускают по воде. Но чудесным образом обретенный образ отправили на реставрацию, а после она займет свое место в Преображенском храме в хуторе.