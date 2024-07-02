Мощи из Иерусалима, скрытая роспись и нетонущая икона: О самых удивительных святынях на Дону рассказал древлехранитель

Если в мирских профессиях архивист занимается бумагами, строитель — зданиями, а реставратор — картинами и иконами, то в церкви всем этим заведовать должен один человек — древлехранитель.
В Ростовской епархии такую ответственную должность занимает иеромонах Маврикий (Звягинцев), который рассказал «КП — Ростов-на-Дону» о самых удивительных святынях на Дону, о спрятанной годами росписи в храмах и новом паломническом маршруте в регионе.
ПО СТОПАМ СТАРЦА ПАВЛА.
Отец Маврикий как настоятель Никольского храма в Таганроге увлеченно рассказывает о старце Павле, которого чтят не только местные жители. Богатый наследник освободил крепостных и делал богатые пожертвования церкви, а после скитаний остался в Таганроге, проведя жизнь в молитве.
К нему шли за мудростью послушники, а простые люди — за исцелением. А теперь к мощам старца, первого прославленного святого подвижника на юге России, приезжают паломники.
— Еще в 1999 году, когда его прославили как местночтимого святого, тысячи верующих прошли крестным ходом через центральные улицы города, сопровождая его мощи с кладбища в храм. И чудесным знамением посчитали гало вокруг солнца.
Сегодня в приморском городе открыт новый паломнический маршрут «По стопам праведного старца Павла Таганрогского». Первая остановка — Никольский храм, где хранятся мощи старца, и расположенный там же музей истории и культуры Приазовья. Затем — храм Всех святых, где его отпевали, с уникальным мозаичным иконостасом и подземной криптой. После — часовня на могиле старца и его послушницы — старицы Марии Величко. А в конце посещают его келью и угощаются в трапезной блюдами по старинным рецептам.
— На каждом памятном месте установлены таблички с QR-кодами. Любой может прочитать, кто здесь покоится, за что его чтят. Потому что свою историю нужно сохранять, чтобы потом ее не переписывали другие.
ПЕРВЫЙ НА ЮГЕ НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР.
Сам Никольский храм, где находятся мощи старца, по легенде, построили на месте, где Петр Первый впервые разбил лагерь, чтобы проводить замеры Азовского моря для постройки гавани. В Таганроге была одна из первых военно-морских баз России, ставшей основой Азовской военной флотилии, из которой вырос Черноморский флот. И в 1778 году по распоряжению Екатерины Великой за год здесь построили деревянный храм, который получил статус собора.
— Позже здесь построили колокольню, а 2,5-тонный колокол для нее отлили из трофейных турецких пушек. С перебазированием флотилии в Крым его передали Никольскому собору Севастополя, и теперь это «туманный колокол» на мысе Херсонес. Сегодня его точная копия стала голосом храма.
Впоследствии храм достраивали, а его первая деревянная часть сгорела 28 августа 1943 года во время оккупации фашистами города.
В эпоху хрущевских гонений на церковь здание было практически полностью разрушено, а верхние ярусы колокольни взорваны. На территории храма открывали то теннисный корт, то конюшню, то гаражи с автомастерской и даже деревообрабатывающий цех.
Но в конце прошлого века храм отреставрировали, и спустя несколько лет в нем начались богослужения.
«ПЕРЕСОБРАТЬ» ХРАМ.
Планировка здания, части которого возводились в разные годы и даже века, с множеством маленьких помещений сильно сокращает вместимость храма. И в ближайшие несколько лет его ждет реконструкция.
— Задача очень сложная, но нам под силу. Разрабатывается масштабный проект, есть благотворители. Нужно будет разобрать крышу и внутренние несущие стены, укрепить внешние и заново перекрыть здание. Если сейчас храм вмещает до 200 человек, то после реконструкции — до 600.
Восстанавливать здание будут по дореволюционным фотографиям и проектам реставрации, и тем фото, что сделаны в оккупацию.
— Нет только фото внутреннего убранства. Но, поскольку храм строился во времена Екатерининского барокко, то берем за пример Николо-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге. А вторая часть, с колокольней, построенная уже в 19 веке, имела черты классицизма. Поэтому здание будет выполнено в двух стилях.
На время реконструкции храм будет открыт для прихожан.
— Начнем со старой части храма, а, когда восстановим, перейдем на вторую. Это дело долгое, так что не будем загадывать, сколько продлится реконструкция. Надеюсь, что удастся уложиться в пять лет.
ЧТО НАШЛИ ПОД СЛОЯМИ КРАСКИ.
Опыт у настоятеля уже есть. Он как древлехранитель по заданию митрополита Меркурия занимался реконструкцией кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
— Владыка задал очень высокую планку: Ростовский кафедральный собор должен был стать жемчужиной Дона. И главной задачей стало восстановить его в первоначальном виде. Это было очень непросто.
Сложность заключалась в том, что не осталось фотографий иконостаса, оригинальных росписей. И более 30 художников-реставраторов слой за слоем открывали изображения на стенах, написанные еще в 1890 году. После изображения неоднократно восстанавливали, «подрисовывали», а после Великой Отечественной войны, когда была пробита крыша здания и живопись промокла, все просто спрятали за зеленой краской.
— С одной стороны, какие-то росписи пострадали, но с другой, живопись не сбили со стен, а законсервировали под краской, и она в общем-то сохранилась. И художники смогли ориентироваться на первоначальную роспись.
Реставрация принесла много интересных открытий.
— На колоннах центрального купола были примитивно прописаны четыре евангелиста, но, когда расчистили краску, обнаружили фигуры, написанные ранее, в интересной технике с красивой растяжкой цвета и мазками. А, когда пришлось заменить дерево на металл, в некоторых куполах, рабочие нашли надписи: так люди оставляли свои имена на память.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗА ИКОНОЙ.
Восстановить удалось все 590 живописных полотен в соборе. А нижегородские художники «реанимировали» и заново писали иконы.
— Также, как в середине 19 века, а это очень сложно — живописные приемы были утеряны. Поэтому брали за основу манеру иконописи Карла Брюллова, образы в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде — листали тысячи живописных альбомов. Художникам даже пришлось переучиваться нужной манере письма.
И таких неожиданных нюансов было очень много, поэтому реставрация вместо полугода длилась почти полтора. Кстати, церковную утварь тоже изготавливали в соответствии с эпохой.
— В новых храмах допустимо использовать пластик, но в старых нужно обязательно дерево. А еще примеряли каркасы из досок на стены, чтобы понять, какого размера нужны киоты. В них, кстати, вмонтированы и вентиляция, и звуковые колонки. Координировал работу художников, инженеров и «звукарей», чтобы они не переругались, ведь каждый же считал свою часть самой важной! И получилось. Вы не увидите в соборе даже батарей. Воздух очищает и прогревает или охлаждает специальная установка в подвале.
И теперь в соборе даже проводятся экскурсии — и о святых, и о реставрации, и о живописи.
НАШЛИ В ПОДВАЛЕ И ПРОДАЛИ ЗА ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ.
Помимо реставрации храмов задача древлехранителя — обеспечивать сохранность и вести учет памятников и реликвий епархии.
— А святыни — это и сами храмы, и мощи, и иконы. Самая древняя на Дону — часть животворящего Креста Господня в Ростовском кафедральном соборе. Она прибыла на Дон в Таганрогском мощевике благодаря опять же старцу Павлу. Перед смертью он предсказал своему духовнику отцу Дамиану из Греческого монастыря в Таганроге, что тот станет «великим человеком». Дамиан впоследствии стал хранителем Гроба Господня, а через 19 лет — патриархом Иерусалима.
В память о своем духовном отце патриарх прислал в Таганрог богатый мощевик в серебре с камнями, внутри которого было порядка 70 святынь. Когда в 1920-х стали грабить церкви, кто-то спрятал мощевик дома. Тайну человек унес с собой в могилу, наследники уехали. А в 2012 году, когда дом пошел под снос, туда чудом не запустили экскаватор, а разбирали кирпич вручную.
— В подвале рабочие обнаружили две банки для медикаментов еще дореволюционные, внутри в газету были завернуты мощи, по дате выхода газеты и удалось узнать, когда их спрятали. Находку рабочие продержали два года, пока не вышли на меня. Сначала обрадовался, что хотят в дар церкви, но нет — продавали, хотели невообразимые 100 тысяч долларов. У благотворителя нашлось 20 тысяч — согласились, и так мощевик и вернулся в епархию.
ТАКАЯ ЖЕ КАК В ТРЕТЬЯКОВКЕ.
В Ростовском кафедральном соборе находится и самая молодая святыня и одна из самых почитаемых — копия Донской иконы Божией Матери. Ее списали с оригинала, который находится в Третьяковской галерее. Прославленный образ Божьей Матери получил название «Донская» в связи с преданием о чудесной помощи, которую образ даровал войскам Дмитрия Донского в Куликовской битве 1380 года. Перед этой же иконой молился в Успенском соборе Коломны Иван Грозный перед походом на Казань, и еще много раз к ней обращались накануне ратных побед.
— В икону вмонтировали капсулу с частицей пояса Божией Матери, которую благотворитель выкупил на Афоне. И каждый день у образа по очереди совершают молебны все священники епархии.
ЗАМИРОТОЧИЛА ПОСЛЕ ТЕРАКТА.
Отец Маврикий лично видел, как в Вознесенском храме на Братском кладбище в Ростове всех удивила Почаевская икона Божией Матери.
— В 1998 году храм реставрировали, иконы перенесли на другое место. 28 мая прихожанка попросила меня посмотреть на этот образ, давно почерневший и требовавший реставрации. А тут вдруг стал как новый: краски яркие, сиял, от него исходил свет и цветочный аромат — кто-то чувствовал розу, другие — фиалку или гиацинт. А в следующем году, после того как произошел теракт в Волгодонске, икона замироточила.
Священнослужитель стал выяснять, откуда же в храме появился этот образ.
— В храм случайно пришла женщина и рассказала, что это ее семейная икона. Образ спасли из Всехсвятского храма в Халтуринском переулке, взорванного в 1966 году. В 90-е, когда дедушка этой женщины был при смерти, попросил отдать икону в церковь. Она и принесла ее в Вознесенский храм. А в нашей беседе вспомнила рассказ дедушки о том, что во время чумы с этой иконой обходили дома. И там, куда ее вносили, никто не умирал.
НЕОЖИДАННЫЙ УЛОВ.
Другая икона буквально приплыла дончанину в руки.
В Обуховке один из прихожан несколько лет назад рыбачил в лодке на Дону. И вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит: «Огляделся, а передо мной плывет большая икона». Он ее достал и отнес в храм. Это оказался образ Николая Чудотворца: почерневший, весь в тине, доски повело, так что в воде икона пробыла долго. По традиции старые иконы, не подлежащие восстановлению, порой отпускают по воде. Но чудесным образом обретенный образ отправили на реставрацию, а после она займет свое место в Преображенском храме в хуторе.
ПОРТРЕТ ЭПОХИ.
Интерес представляют не только святыни, но и старинная церковная утварь. На сегодня удалось собрать более трех тысяч экспонатов.
— Во время объездов приходится лазать по подвалам и чердакам храмов, там можно найти много старинных вещиц. Настоятели порой не видят в них ценности. А ведь по этим предметам можно показывать разные эпохи в жизни церкви. Например, после разграбления храмов, после войны настоятели приспосабливали бытовые предметы для служб, например, делали из них литийницу для благословения хлеба, вина, елея и пшеницы. Зачастую, лишившись икон, находили их фотоснимки и раскрашивали цветными ручками, потому что не было других образов.
И поэтому часто при храмах открываются небольшие музеи. Как в Никольском в Таганроге или выставка, посвященная колоколам в Воскресенском войсковом соборе в станице Старочеркасской. Работы еще много, и благодаря изучению жизни церкви в разные века удается больше узнать об истории Дона.