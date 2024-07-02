В Приморье за 2 месяца отказали почки у пяти детей, один из них умер

На начальном этапе синдром проявляется рвотой, жидким стулом, тошнотой и общей слабостью, поэтому таких пациентов госпитализируют в инфекционное отделение. Под наблюдением врачей можно отследить развитие заболевания по результатам анализов. Если родители не хотят отправлять ребёнка в больницу, то могут не обратить внимание на этот симптом и запустить болезнь до той степени, когда уже ничего нельзя сделать.