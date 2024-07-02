В Приморье за 2 месяца отказали почки у пяти детей, один из них умер

Пять маленьких пациентов с отказавшими почками поступили за два ближайших месяца в Краевую детскую больницу № 1 во Владивостоке, одного из детей спасти не удалось, сообщили в Telegram-канале «Детское здравоохранение Приморья».
Заведующая нефрологическим отделением больницы Ольга Семешина рассказала, что у всех пятерых детей было достаточно редкое, но грозное заболевание — гемолитико-уремический синдром. Он развивается на фоне кишечной инфекции, однако отличается от обычного течения стремительным ухудшением состояния за 2−3 дня и полным отказом почек.
На начальном этапе синдром проявляется рвотой, жидким стулом, тошнотой и общей слабостью, поэтому таких пациентов госпитализируют в инфекционное отделение. Под наблюдением врачей можно отследить развитие заболевания по результатам анализов. Если родители не хотят отправлять ребёнка в больницу, то могут не обратить внимание на этот симптом и запустить болезнь до той степени, когда уже ничего нельзя сделать.
«Дети раннего возраста находятся в памперсах, отследить, как часто и в каком количестве малыш мочится, очень трудно. В домашних условиях определить точный диагноз и вылечить ребенка — невозможно. Только в условиях стационара по результатам анализов врачи могут сказать, страдают ли почки», — отметила Ольга Семешина.
Доктор объяснила, что один из поступивших в Краевую детскую клиническую больницу № 1 малышей не мочился уже три дня и погиб от отёка мозга в первые сутки. Второй ребёнок находится в реанимации на аппарате «искусственная почка». У трёх остальных пациентов полностью восстановили функцию почек, после сложного лечения их выписали.