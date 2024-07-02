Омичку восхитили редкие «мохнатые яйца»

В редакцию портала Om1.ru омичка прислала фотографию необычных грибов. По её словам, редкие вольвариеллы шелковистые выросли на участке в селе Пушкино.
Отметим, что своё название гриб получил из-за того, что он покрываются своеобразным покрывалом — вольвой. Чаще всего его можно увидеть в широколиственных или смешанных лесах растущим на мёртвых или ослабленных деревьях. Грибы этого рода считаются съедобными, но достаточно редко встречающимся.
Ранее омичи рассказывали, где и какие грибы собирают в этом году. Они находят урожай в парке Победы, в Восточной роще, в посёлке Дачный, на Черлакском и Пушкинском трактах. Им попадаются подосиновики, шампиньоны, подберёзовики, коровники, белые грибы.
Также жители Омской области поделились, где вёдрами собирают землянику.