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В Новосибирске 20% школьников не сдали ОГЭ по математике

В Новосибирске 20% школьников не сдали ОГЭ по математике, а 9% не справились с русским языком.

Источник: РИА "Новости"

Однако по итогам ГИА в этом году количество девятиклассников, показавших высокие результаты по математике (4 и 5 баллов), выросло до 49%. Эту информацию подтвердил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Результаты ЕГЭ 2024 года оказались лучше, чем прошлогодние, подчеркнул чиновник. По его словам, у выпускников Новосибирской области повысился балл по профильной математике, химии, физике и истории, хотя результаты по русскому, обществознанию, информатике и английскому немного ниже, чем годом ранее.

В этом году в Новосибирске увеличилась доля сдавших ЕГЭ с высокими баллами по русскому, математике, физике и литературе. Однако количество тех, кто не набрал минимальный балл по русскому и английскому языку, также немного увеличилось.

По предварительным данным, 141 выпускник, включая 5 прошлых лет, получили 100 баллов по результатам ЕГЭ, а 9 сдали два экзамена на 100 баллов. В городе зарегистрировано 150 стобалльных результатов, что превышает прошлогодние показатели.

В 2024 году 717 школьников впервые получили медали за особые успехи первой степени, а 485 — за успехи в обучении второй степени. Лидирующую позицию по количеству медалистов занимает Центральный округ.

Общее количество сдававших ГИА в Новосибирской области в 2024 году составило 19455 девятиклассников и 9161 одиннадцатиклассников. Самыми популярными экзаменами по выбору по ОГЭ стали обществознание, информатика и география, а по ЕГЭ — обществознание, информатика, история, английский и физика.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске концессионные школы запустят не раньше 2026 года.

образование