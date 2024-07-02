В Новосибирске 20% школьников не сдали ОГЭ по математике

Однако по итогам ГИА в этом году количество девятиклассников, показавших высокие результаты по математике (4 и 5 баллов), выросло до 49%. Эту информацию подтвердил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
Результаты ЕГЭ 2024 года оказались лучше, чем прошлогодние, подчеркнул чиновник. По его словам, у выпускников Новосибирской области повысился балл по профильной математике, химии, физике и истории, хотя результаты по русскому, обществознанию, информатике и английскому немного ниже, чем годом ранее.
В этом году в Новосибирске увеличилась доля сдавших ЕГЭ с высокими баллами по русскому, математике, физике и литературе. Однако количество тех, кто не набрал минимальный балл по русскому и английскому языку, также немного увеличилось.
По предварительным данным, 141 выпускник, включая 5 прошлых лет, получили 100 баллов по результатам ЕГЭ, а 9 сдали два экзамена на 100 баллов. В городе зарегистрировано 150 стобалльных результатов, что превышает прошлогодние показатели.
Общее количество сдававших ГИА в Новосибирской области в 2024 году составило 19455 девятиклассников и 9161 одиннадцатиклассников. Самыми популярными экзаменами по выбору по ОГЭ стали обществознание, информатика и география, а по ЕГЭ — обществознание, информатика, история, английский и физика.
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