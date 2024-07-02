Швейцарская газета критикует Дмитрия Медведева за негативные комментарии о швейцарском саммите по Украине. Медведев называет саммит бессмысленным и сравнивает его со «Скотным двором». Конференция прошла без участия России, с призывами к диалогу и возвращению контроля Киеву над Запорожской АЭС.