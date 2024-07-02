Главные новости 2 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 2 июля 2024 года.
Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому «Миргород»
Российские войска уничтожили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому «Миргород» в Полтавской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о «саммите мира»
Швейцарская газета критикует Дмитрия Медведева за негативные комментарии о швейцарском саммите по Украине. Медведев называет саммит бессмысленным и сравнивает его со «Скотным двором». Конференция прошла без участия России, с призывами к диалогу и возвращению контроля Киеву над Запорожской АЭС.
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Окружной суд Луизианы снял запрет на экспорт СПГ, введённый Байденом. Суд постановил, что пауза в экспорте наносит ущерб штатам. Министерство энергетики готовится пересматривать дальнейшие шаги.
Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили сложный взрыватель ракеты ATACMS, обезвредили его и передали взрывчатые вещества на экспертизу. Взрыватель имел промежуточный детонатор, часовую систему взведения и магнитные элементы для запуска.
Акции двух компаний Коломойского передали в доход России
Российские приставы изъяли в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу. Решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи за экстремистскую деятельность и финансирование ВСУ.