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Главные новости 2 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 2 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 2 июля 2024 года.

Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому «Миргород»

Российские войска уничтожили семь украинских самолетов при ракетном ударе по аэродрому «Миргород» в Полтавской области, сообщили в Министерстве обороны России.

Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о «саммите мира»

Швейцарская газета критикует Дмитрия Медведева за негативные комментарии о швейцарском саммите по Украине. Медведев называет саммит бессмысленным и сравнивает его со «Скотным двором». Конференция прошла без участия России, с призывами к диалогу и возвращению контроля Киеву над Запорожской АЭС.

В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Окружной суд Луизианы снял запрет на экспорт СПГ, введённый Байденом. Суд постановил, что пауза в экспорте наносит ущерб штатам. Министерство энергетики готовится пересматривать дальнейшие шаги.

Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили сложный взрыватель ракеты ATACMS, обезвредили его и передали взрывчатые вещества на экспертизу. Взрыватель имел промежуточный детонатор, часовую систему взведения и магнитные элементы для запуска.

Акции двух компаний Коломойского передали в доход России

Российские приставы изъяли в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу. Решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи за экстремистскую деятельность и финансирование ВСУ.